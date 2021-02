Le Real Madrid a fait la loi face à Getafe

Le Real Madrid a pris la mesure de Getafe mardi dans un match d'alignement de la 1ère journée. Thibaut Courtois a joué toute la rencontre avec les Merengues, qui se hissent en deuxième position avec 46 points, cinq de moins que l'Atletico, qui a disputé deux matches de moins (20).

En première mi-temps, le Real dominé un Getafe inexistant, qui n'a même pas tiré au but. Mais Vinicius, Asensio et Karim Benzema n'ont pas exploité les espaces sur les flancs que leurs ont laissés leurs adversaires.

Les hommes de Zidane ont haussé le ton en seconde période et sur un centre de Vinicius, Benzema a coupé parfaitement la trajectoire du ballon de la tête (6.e, 1-0). Peu après, Ferland Mendy s'est trouvé au départ et à la conclusion de la phase du second but. Après une percée dans l'axe, Mendy a servi Sergio Arribas, qui a décalé Marcelo dans le couloir gauche. Le Brésilien a centré à mi-hauteur au premier poteau où se trouvait Mendy (67e, 2-0).

L'Inter Milan a tenu la Juventus en échec (0-0) mais ne jouera pas la finale

Battu 1-2 à l'aller de la demi-finale de la Coupe d'Italie, l'Inter Milan n'est pas parvenu à inscrire le moindre but à la Juventus mardi lors du retour à Turin (0-0). Romelu Lukaku a joué tout le match avec les Interistes. En finale, la Juventus affrontera le vainqueur du duel Atalanta-Naples au programme ce mercredi (0-0 à l'aller à Naples).

La Juventus a débuté la rencontre en 4-4-2 avec un duo offensif composé de Cristiano Ronaldo et Dejan Kulusevski. L'Inter s'est présentée en 3-4-1-2 avec Christian Eriksen en soutien de Lautaro Martinez et Lukaku. La première période a été tendue et fermée. La Juventus a joué à se passer le ballon à dix dans la zone adverse pendant que l'Inter avait du mal à aligner deux bonnes passes d'affilée. Mais les Interistes ont fini par exercer un pressing plus sérieux mais sur un coup franc à l'extrême droite de la surface, Christian Eriksen a réussi à trouver le torse de Lukaku, qui n'a pu que dévier le ballon à gauche du but de Buffon (26e).

En seconde période, l'Inter a pris plus de risques et s'est exposé aux contres de la Juventus. Samir Handanovic s'est ainsi imposé dans les airs face à Merih Demiral (70e) avant de se jeter rapidement sur le sol pour détourner une frappé puissante frappe à ras de terre de Cristiano (71e). Dans le dernier quart d'heure, les Turinois se sont mis à défendre très bas et ont tenu le coup même si cela a chauffé à l'abord de leur rectangle.

Reims éliminé par Valenciennes et un doublé de Baptiste Guillaume (3-4)

Reims a été éliminé par Valenciennes 3-4 mardi en 32e de finale de la Coupe de France.

Chez les Rémois, Thibault De Smet et Thomas Foket, tous deux auteurs d'un assist, étaient présents mais c'est Baptiste Guillaume qui s'est le plus mis en évidence. L'ex-Diablotin de Valenciennes a signé un doublé et a été à la base du troisième but. Le tirage au sort des 16es de finale aura lieu le 21 février pour des rencontres prévues les 6, 7 et 8 mars.

Si Reims a frappé les premiers coups, Valenciennes était bien en place. Les Nordistes se sont alors mis à presser et Guillaume a marqué d'une belle frappe (21e, 0-1). Sur un assist de De Smet, Kaj Sierhuis a égalisé (30e, 1-1)

Après la pause, De Smet a expédié une frappe que le gardien adverse a dévié de sa main opposée(49e). Mais Valenciennes a repris l'avantage par Guillaume (56e, 1-2). Avant de sortir (68e), le Bruxellois a été à la base du troisième but en donnant le ballon à Gaëtan Robail, qui a centré pour Kevin Cabral (64e, 1-3). Ce dernier a également marqué un second but (81e, 1-4).

Chez les Rémois, le réserviste Boulaye Dia a également signé un doublé, avec une passe décisive de Foket sur le premier but (84e, 90e) mais n'a pu éviter l'élimination des Champenois.