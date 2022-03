Tielemans et Leicester accèdent aux quarts de finale de Conference League

Jeudi à 18h45 se disputait la première salve des matchs retours des huitièmes de finale de Conference League. Parmi ceux-ci, Leicester a été battu à Rennes 2-1, mais les Foxes s'en vont néanmoins en quarts de finale après leur victoire 2-0 au match aller. Rennes a mis la pression en début de rencontre sur Leicester, ouvrant le score par l'intermédiaire de Bourigeaud (1-0, 8e). A la reprise, Fofana a néanmoins rassuré les visiteurs sur un corner repris de la tête au fond des filets adverses (1-1, 51e). Le but de Flavien Tait à un quart d'heure du terme (2-1, 76e-) a donné lieu à une fin de rencontre tendue mais Rennes n'a finalement pas trouvé le but nécessaire pour forcer les prolongations.

Youri Tielemans était titulaire et a disputé toute la rencontre pour Leicester, tandis que Timothy Castagne manquait à l'appel à cause d'une blessure à la cuisse. Côté rennais, Jérémy Doku ne figurait pas non plus sur la feuille de match, blessé au mollet.

Le PSV a quant à lui remporté une très large victoire, 0-4, sur le terrain du FC Copenhague. Les Néerlandais ont ainsi réservé leur place en quarts de finale de Conference League après le spectaculaire match nul de l'aller, 4-4. Zahavi (10e) puis Gotze (38e) ont mis le PSV sur orbite en première période. Zahavi a ensuite doublé son compte personnel (79e), avant que Madueke ne mette la cerise sur le gâteau dans les arrêts de jeu (90e+1).

Yorbe Vertessen a fait une très courte apparition, montant au jeu à la 90e minute à la place de Mario Götze.

Marseille, tombeur de Bâle, accompagne Leicester et le PSV en quarts de finale. Les dernières rencontres auront lieu à 21h.

Malgré le match nul face à Braga, Philippe Clement et Monaco quittent l'Europa League

Jeudi soir, l'AS Monaco a partagé l'enjeu face à Braga, 1-1, dans le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League. Les hommes de Philippe Clement quittent donc la compétition après leur défaite 2-0 au match aller. Braga s'est directement mis à l'abri en première période. Après un contre difficilement négocié par la défense monégasque, Ruiz a décoché une frappe lointaine qui a fini au fond des filets d'Alexander Nubel après avoir été déviée (0-1, 20e).

Mené de 3 buts au total des deux rencontres, l'AS Monaco n'a pas su trouver la réponse suffisamment rapidement. Le but égalisateur n'est arrivé qu'à la 90e minute, de la tête d'Axel Disasi sur un corner botté par Golovin (1-1). Eliot Matazo, titulaire au match aller, est resté sur le banc pendant toute la rencontre.

Braga rejoint en quarts de finale le RB Leipzig, l'Atalanta, les Rangers et le FC Barcelone en attendant les résultats des dernières rencontres de jeudi soir.