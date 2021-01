EN ANGLETERRE

Trossard, buteur, offre la victoire à Brighton contre Tottenham

Brighton s'est donné de l'air en s'offrant sa 4e victoire de la saison, aux dépens de Tottenham, dimanche soir en clôture de la 21e journée de Premier League grâce au deuxième but de la saison de son attaquant Leandro Trossard (1-0). Trossard n'avait plus marqué en Premier League depuis la défaite 1-3 contre Chelsea lors de la première journée de Premier League, le 14 septembre 2020. Le Diable Rouge a inscrit son deuxième but de la saison à la 17e minute face à Tottenham, offrant ainsi la victoire aux siens (1-0). Après 3 matchs d'affilée sur le banc, Toby Alderweireld était titulaire et a été averti.

Au classement, Brighton (21 points) reste 17e et premier relégable mais compte désormais 7 points d'avance sur Fulham, 18e. Tottenham loupe l'occasion de dépasser West Ham, battus 1-3 par Liverpool plus tôt dans la journée. Les Spurs restent 6e de Premier League avec 33 points après ce second revers consécutif.

Liverpool et Origi réussissent la bonne opération en gagnant à West Ham

Liverpool s'est imposé 1-3 à Londres face à West Ham dimanche pour le compte de la 21e journée de Premier League. Les Reds remontent à la 3e place du classement de la Premier League. Avec Divock Origi en pointe pendant 80 minutes, Liverpool a pris le meilleur 1-3 à West Ham grâce à un doublé de Mohamed Salah (57e et 68e) et un but de Georginio Wijnaldum (84e) contre un but de Craig Dawson (87e).

Les Reds (40 points) profitent de la défaite de Leicester à Leeds (1-3) dimanche et du match nul de Manchester United à Arsenal samedi (0-0) pour chiper la troisième place aux Foxes (39 points) et pour revenir à un point des Red Devils. West Ham reste cinquième avec 35 points.

Défaite de Leicester à Leeds, Timothy Castagne sort blessé

Leicester City a subi sa première défaite en 2021 à l'occasion de son déplacement à Leeds, dimanche, lors de la 21e journée de Premier League. Timothy Castagne a été contraint de sortir, blessé. Harvey Barnes avait pourtant rapidement ouvert le score pour Leicester (13e) mais Stuart Dallas égalisait dans la foulée (15e). A la 37e minute, Timothy Castagne quittait ses coéquipiers, remplacé par Ricardo Pereira pour cause de blessure. En deuxième période, Patrick Bamford (70e) et Jack Harrison (84e) ont offert la victoire aux hommes de Marcelo Bielsa. Youri Tielemans a joué l'entièreté de la rencontre, Dennis Praet est lui toujours blessé. Au classement, Leicester (39 points), troisième de Premier League, rate l'occasion de dépasser Manchester United (41 points) qui a fait match nul 0-0 à Arsenal samedi. Leeds est 12e avec 29 unités.

EN ESPAGNE

L'Atlético gagne sans YFC

En Liga, l'Atlético Madrid, sans Yannick Carrasco positif au Covid-19, a remporté sa seizième victoire de la saison en 19 rencontres en dominant Cadiz 2-4 dimanche grâce à un doublé du meilleur buteur de la Liga, l'Uruguayen Luis Suarez qui a inscrit ses treizième et quatorzième buts de la saison (28e et 50e) ainsi que des buts de Saul Niguez (44e) et de Koke (88e). Les deux buts de Cadiz ont été inscrits par Alvaro Negredo (35e et 71e). Au classement, l'Atlético profite de la défaite du Real Madrid samedi face à Levante (1-2) pour accroître leur avance en tête de La Liga. Les Colchoneros comptent 50 points, soit 10 de plus que le Real qui a joué un match de plus. Cadiz est 13e avec 24 points.

EN ITALIE

Busi et Parme battus à Naples, victoire et clean sheet pour Koen Casteels avec Wolfsburg

Koen Casteels, capitaine, a réussi sa troisième clean sheet d'affilée avec Wolfsburg face à Fribourg lors de la 19e journée de Bundesliga (3-0). En Italie, Naples, sans Dries Mertens, a battu Parme, avec Maxime Busi en fin de rencontre (2-0). Des buts de John Brooks (21e), Wout Weghorst (39e) et Yannick Gerhardt (86e) ont permis à Wolfsburg de battre Fribourg. après ce 3e succès de suite, les Wolfes conservent la 3e place de la Bundesliga avec 35 points, à 10 points du Bayern et trois de Leipzig. Fribourg reste 9e avec 27 points.

En Italie, Maxime Busi est entré au jeu à la 79e minute de jeu lors de la défaite des Parmesans 2-0 à Naples. Elif Elmas (32e) et Matteo Politano (82e) ont offert la victoire aux Napolitains. Dries Mertens était absent à cause d'une blessure à la cheville qu'il soigne désormais en Belgique. Daan Dierckx n'a, lui, pas quitté le banc. Au classement, Naples est 4e avec 37 points, soit autant que la Roma et la Lazio. Parme est toujours avant-dernier avec 13 points.

Nul pour Nainggolan

Cagliari et Radja Nainggolan ont été rattrapés dans les arrêts de jeu par Sassuolo (1-1). Joao Pedro avait ouvert le score (75e) mais Jérémie Boga a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+4). Radja Nainggolan a été averti (52e) et a joué tout le match. Cagliari reste 18e et premier relégable mais revient à hauteur du Torino, 17e, avec 15 points. Sassuolo est 8e avec 31 points.

EN ALLEMAGNE

Cologne cède sa place de barragiste

Cologne a battu Arminia Bielefeld 3-1 grâce à un doublé de Marius Wolf (10e et 28e) et un but d'Elvis Rexhbecaj (63e) contre un but de Sergio Cordova (73e). Sebastiaan Bornauw n'était pas sur la feuille de match alors que Nathan De Medina n'a pas quitté le banc. Cologne passe à la 14e place de Bundesliga (18 points) et cède sa place de barragiste à son adversaire du jour, Bielefeld qui est 16e avec 17 points.

EN FRANCE

Emond buteur mais Nantes battu

Les choses ne s'améliorent pas pour le FC Nantes, battu par Monaco lors de la 22e journée de Ligue 1 malgré le deuxième but de Renaud Emond sous les couleurs nantaises (1-2). Monaco avait vite fait la différence grâce à un but de Guillermo Maripan en toute fin de première période, son quatrième sur les cinq derniers matchs (45e).

En deuxième période, le meilleur buteur monégasque, Kevin Volland, inscrivait son 11e but de la saison et permettait aux siens de mener 0-2 (60e). Les choses ne s'arrangaient pas pour les hommes de Raymond Domenech lorsque le capitaine nantais, Nicolas Pallois était expulsé à la 73e minute. Renaud Emond, entré à l'heure de jeu, réduisait l'écart, trop tard, pour Nantes (83e) qui reste donc coincé en bas de classement.

Le jeune Eliot Matazo, 18 ans, est resté sur le banc du côté de Monaco.

Au classement, Nantes est toujours 17e avec 18 points, autant que Lorient, 18e, qui a battu le Paris-Saint Germain plus tôt dans la journée (3-2). Monaco, quatrième avec 42 points, revient à 3 points des Parisiens. C'est Lille qui domine toujours la Ligue 1 avec 48 points devant Lyon, 46 unités.

Wout Faes et Thomas Foket titulaires avec Reims

En France, le Stade de Reims est venu s'imposer 0-1 à Strasbourg grâce à un but de Dereck Kutesa (80e). Wout Faes, qui a été averti, et Thomas Foket ont joué toute la rencontre alors que Thibault De Smet est resté sur le banc. A Strasbourg, Matz Sels est toujours blessé. Reims remonte ainsi à la 12e place de la Ligue 1 avec 27 points alors que Strasbourg reste 15e avec 24 unités.

AUX PAYS-BAS

Avec Brondeel et Ndayishimiye, Willem II gagne enfin. Le PSV battu à Feyenoord

Après une série de 10 matchs sans victoire en Eredivisie, Willem II a retrouvé le chemin du succès 2 buts à 0 dimanche face à Emmen lors de la 20e journée d'Eredivisie. Le PSV a laissé filer l'occasion de revenir sur le leader, l'Ajax, en perdant 3-1 à Feyenoord. Jorn Brondeel a gardé ses filets inviolés pour la deuxième fois de la saison avec Willem II lors de la victoire 2-0 des siens dans l'importante rencontre de bas de classement face à la lanterne rouge, Emmen. Des buts de Che Nunnely (38e) et de Kwasi Wriedt (47e) ont permis à Willem II de remporter leur 3e victoire de la saison, la première depuis le 21 novembre 2020. Mike Trésor Ndayishimiye est entré au jeu à la 74e minute. Au classement, Willem II quitte provisoirement la zone rouge en dépassant ADO La Haye, se classe 16e et devient barragiste avec 13 points. Emmen reste dernier d'Eredivisie avec 6 points.

Dans le haut du classement le PSV Eindhoven a été battu 3-1 à Feyenoord. Mark Diemers (7e), Steven Berghuis (25e) et Brian Linssen (41e) avaient fait la différence en première période, le but d'Ibrahim Sangaré n'était pas suffisant pour renverser la vapeur (56e). Ecarté plusieurs semaines par une petite blessure, Yorbe Vertessen a effectué son retour pour le PSV. L'attaquant de 20 ans est entré à la 79e minute alors que Maxime Delanghe est resté sur le banc. Le PSV reste 2e d'Eredivisie avec 43 points, à 4 points de l'Ajax qui se déplace à Alkmaar avec la possibilité d'accroître son avance en tête. Feyenoord est 4e avec 38 unités.