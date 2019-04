ANGLETERRE:

Leicester City s'est imposé à domicile dimanche face à Arsenal (3-0) lors de la 36e journée de Premier League. Youri Tielemans, sur la pelouse toute la rencontre, a ouvert le score en faveur des locaux à la 59e.

Afin de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, Arsenal, cinquième, devait l'emporter sur la pelouse de Leicester pour s'emparer de la quatrième place occupée par Chelsea et Eden Hazard avant le choc de cette 36e journée dimanche en fin d'après-midi à Old Trafford (17h30) entre Manchester United et les "Blues".

Réduits à dix dès la 36e minute suite à l'exclusion de Maitland-Niles, les "Gunners" ont encaissé tout d'abord un premier but à l'approche de l'heure de jeu des oeuvres de Youri Tielemans sur un coup de tête après une belle infiltration. En fin de rencontre, les locaux ont enfoncé le clou en inscrivant deux nouveaux buts, signés Vardy (86,90+5).

Arsenal (66 points) reste coincé à la cinquième place du classement en attendant le choc entre Manchester United (sixième, 64 points) et Chelsea (quatrième, 67 unités). Leicester (51 points) est huitième.

ITALIE:

Naples s'est imposé dimanche sur la pelouse de Frosinone (0-2) lors de la trente-quatrième journée de Serie A. Dries Mertens, auteur de l'ouverture du score, a égalé par la même occasion le nombre de buts inscrits par la légende Diego Maradona dans le championnat italien (81). Seuls Marek Hamsik (100) et Antonio Vojak (102) lui résistent encore.

D'un superbe coup franc, Dries Mertens (19) a ouvert la voie du succès à Naples en première période. Les troupes de Carlo Ancelotti ont ensuite doublé la mise en début de seconde mi-temps via Younes (49).

Naples (70 points) conforte sa deuxième place au classement avec désormais huit unités d'avance sur l'Inter Milan. Les Milanais ont partagé l'enjeu samedi à domicile face à la Juventus Turin malgré l'ouverture du score de Radja Nainggolan (1-1).

CHINE:

Après trois rencontres consécutives sans victoire, Shandong Luneng l'a emporté dimanche sur ses terres face à la lanterne rouge Wuhan Zall (3-0) lors de la septième journée du championnat de Chine. Marouane Fellaini a disputé toute la rencontre qui aura vu l'Italien Pelle inscrire un triplé (7,43,90).

Pendant ce temps-là, Yannick Carrasco a assisté depuis le banc de touche à la défaite de Dalian Yifang sur la pelouse de Beijing Guoan (4-1). L'ancien attaquant du Standard de Liège Jonathan Viera (2,43,66) a notamment été l'auteur d'un triplé en faveur des locaux.

Au classement, Shandong Luneng (11 points) est cinquième tandis que Dalian Yifang (6 unités) est onzième.

En Ecosse, le milieu de terrain Stephane Omeonga, titulaire, a partagé l'enjeu à domicile avec Hibernian dans le derby face à Hearts (1-1) lors de la trente-cinquième journée de Championship. Les coéquipiers du Diablotin occupent la cinquième place du classement avec 54 points.