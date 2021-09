C'est devenu une petite tradition avant un match, les Diables posent un genou au sol durant un instant pour lutter contre toute forme de discrimination. Mais cette fois, juste avant le coup d'envoi du match à Kazan face à la Biélorussie, un des joueurs de notre équipe nationale n'a pas suivi le mouvement. En effet, Michy Batshuayi est le seul Diable à être resté debout, avant de toucher la première balle de la rencontre.

Une attitude qui a interpellé les téléspectateurs, car d'habitude Batshuayi participe lui aussi à ce petit geste symbolique. Et puis le Diable a déjà montré son soutien au mouvement anti-raciste, notamment l'année dernière quand il a porté une paire de crampons spéciaux, entièrement noirs et ornés de petits émojis de poings fermés et de l'inscription "No room for racism".

Peut-être était-il cette fois déjà trop concentré sur son match et a-t-il oublié de suivre ses coéquipiers?