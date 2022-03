les Diables version U50 auront une nouvelle chance de se montrer à quelques mois du Mondial au Qatar.

En l'absence des cadres, le tacticien ne devrait pas complètement bouleverser le onze vu à Dublin samedi dernier. "Il nous faut de la stabilité, et je veux voir si on a appris des fautes qu’on a commises en Irlande. On doit plus contrôler le jeu dans des moments difficiles."

En revanche, Simon Mignolet va bien laisser sa place à Matz Sels entre les perches. Derrière, Sebastiaan Bornauw devrait remplacer un Boyata touché, tandis que Christian Benteke pourrait suppléer Michy Batshuayi à la pointe de l'attaque. Enfin, Foket pourrait remplacer un Saelemaekers peu décisif face aux Irlandais.

Chez les demi-finalistes de la dernière Coupe d'Afrique, le Carolo Hervé Koffi devrait bien débuter la rencontre.

La compo probable des Diables : Sels, Bornauw, Denayer, Theate, Tielemans, Dendoncker, Foket, Hazard, Vanaken, De Ketelaere, Benteke

Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h45 :