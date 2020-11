Face au Danemark, les hommes de Roberto Martinez n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent terminer en tête du groupe et se qualifier pour le Final 4 de la Nations League.

Pour affronter leur dauphin, les Diables sont privés d'Axel Witsel et Thomas Meunier, tous deux blessés. Eden Hazard, dont la présence était espérée par le sélectionneur national, ne sera pas de la partie non plus.

Le coach des Belges a décidé d'aligner Dendoncker à la place de Witsel et Chadli sur le côté droit à la place de Meunier. Le reste de la composition belge est identique à celui qui a débuté la rencontre face à l'Angleterre ce dimanxhe.

Les compos:

Belgique: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Chadli, Dendoncker, Tielemans, Hazard, Mertens, De Bruyne, Lukaku.

Danemark: Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maelhe, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Braithwaite, Wind, Poulsen.

Suivez la rencontre en direct commenté: