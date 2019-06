Les Diables Rouges disputent mardi leur dernière rencontre de la saison. A 20h45, au stade roi Baudouin de Bruxelles, ils auront face à eux l'Ecosse.

Alors que les Diables se sont heurtés durant toute une mi-temps au bloc écossais, c'est à la fin de la première période que les Diables ont trouvé la faille. Thorgan Hazard s'offrait une belle percée dans le rectangle avant de se heurter à un défenseur adverse. Son grand frère a récupéré le ballon et adressé un bel assist à Lukaku qui a sauté plus haut que son opposant direct pour faire 1-0 et rassurer les Belges.

Plus tôt dans la rencontre, Kevin De Bruyne était tout proche d'ouvrir la marque, lui qui a été bien isolé par Eden Hazard.





Les compositions:

Belgique: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard, De Bruyne, E. Hazard, Lukaku.

Ecosse: Marshallc O'Donnell, Mulgrew, McKenna, Taylor; Russell, McTominay, Armstrong, McLean, McGregor; Burke.





