Les hommes de Roberto Martinez sont à la recherche d'un titre. Et le premier qu'ils aimeraient aller chercher est la Nations League. Pour cela, il faudra battre la France ce soir, avant d'aller défier l'Espagne dimanche soir.

Comme d’habitude, il y aura peu de surprises dans le onze de Martinez. Boyata devrait être dans l’axe, vu les soucis physiques de Denayer. Et en l’absence de Thorgan Hazard, Carrasco devrait être dans le onze. À moins que Saelemaekers, brillant en Serie A, ne soit aligné à droite et Castagne déplacé à gauche ? Le trio d'attaque sera bel et bien composé d'Hazard, De Bruyne et Lukaku.

De son côté, Didier Deschamp est privé de Ngolo Kanté, blessé. Il sera remplacé par Adrien Rabiot. A noter la présence des frères Hernandez dans le onze de base. Théo évoluera sur le côté gauche du 3-5-2 dans dis que Lucas évoluera aux côtés de Varane et Koundé en défense centrale. Pavard devrait avoir la priorité sur Leo Dubois pour jouer à gauche. Dans le reste de la compo française, pas de surprise avec les présenses de Pogba, Griezmann, Mbappé et Benzema

Les compos probables:

Belgique: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Witsel, Tielemans, Castagne, Carrasco, E. Hazard, De Bruyne, Lukaku

France: Lloris, Varane, T. Hernandez, Koundé, L. Hernandez, Pavard, Rabiot, Pogba, Griezmann, Mbappé, Benzema

Dès 17H, suivez notre live pour ne pas rater une seule miette de l'avant-match.