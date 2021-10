Si le mot "seum" est, depuis 2018, celui qui est le plus utilisé lors des échanges footballistiques autour des Bleus et des Diables rouges, les choses étaient très différentes, au début puis au cours du XXe siècle. L’amitié entre les deux voisins était telle qu’ils ont écrit ensemble de grandes pages de leur histoire, et même construit celle du sport roi. Une piqûre de rappel qui fera du bien à l’heure où la taquinerie va parfois un peu trop loin.