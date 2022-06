Comme si le destin voulait nous chambrer après la déroute de vendredi contre nos voisins : le défenseur central belge avec la plus grosse valeur marchande (selon le site spécialisé Transfermarkt) est… néerlandais. Pascal Struijk, qui possède la double nationalité mais n’a pas encore tranché, est 105e au classement mondial à sa position (15 millions).

Pour vraiment trouver le premier Diable, il faut descendre encore un peu plus bas : Jason Denayer est 115e (14 millions). La France et l’Angleterre possèdent chacun… 19 défenseurs centraux à la valeur marchande plus importante. Et 35 nations ont au moins un arrière axial mieux coté que notre meilleur Belge sur le marché, dont le Kosovo, le Burkina Faso et l’Équateur.