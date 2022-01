Ces dernières années, cette rivalité a pris une tournure différente. Sympathique au premier abord, elle est devenue malsaine au fil des années. En 2022, on replace le jeu au centre de tout !

2018, année de bascule. La Belgique échoue en demi-finale de Coupe du monde sur une tête de Umtiti. Le rêve de la génération dorée, triste et dégoûtée est brisé par les Tricolores. Après la défaite, ce ne sont pas des hommes qui apparaissent aux micros. Mais des sportifs désabusés, obligés de réagir à chaud. Pourtant perçu comme un modèle de sportivité, Eden Hazard est taxé de mauvais perdant. Thibaut Courtois, meilleur portier de la compétition, est le porte-drapeau d’une nouvelle expression à la mode: « le seum ». Les Belges se font lyncher par la presse française. Point de départ d’une avalanche.

Trois ans plus tard, c’est l’heure des retrouvailles. Après un Euro 2021 cauchemardesque pour la France et frustrant pour la Belgique, les deux équipes avaient l’occasion de recroiser le fer lors de la demi-finale de Ligue des Nations. Les supporters belges espèrent une revanche. Nonante minutes plus tard, caramba, encore raté ! Victoire des Bleus dans les derniers instants de la rencontre. Frustrant encore et toujours. Mais avec un constat sans appel: nosvoisins nous sont supérieurs.

Des dynamiques différentes