Quand on pense aux Diables de Bundesliga , on imagine inévitablement le duo Thorgan Hazard - Axel Witsel, qui sévit au Borussia Dortmund. Voire à Dedryck Boyata, qui gère la défense du Hertha Berlin depuis cet été. Mais peut-être pas à Benito Raman. Et pourtant, en marquant contre le Bayer Leverkusen. l'ancien attaquant de Gand et du Standard a trouvé le chemin des filets pour la troisième journée de rang. Mieux, il s'est montré décisif pour la quatrième fois consécutive, si on ajoute ses assists délivrés contre le Fortuna Düsseldorf et le Werder Brême.

(...)