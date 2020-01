Diables RougesAnalyse Benteke à Tottenham: pourquoi ça pourrait marcher Nicolas Christiaens

Ces derniers jours, les médias anglais évoquent la possibilité de voir Christian Benteke débarquer à Tottenham. Le Diable, qui ne marque plus à Crystal Palace, irait-il s'enterrer définitivement sur le banc d'un club du top ? Ou, au contraire, y trouverait-il son salut ? On a envie de pencher pour la deuxième possibilité. Explications. Le 21 avril 2019, alors que des couples concevaient des enfants qui sont sur le point de naître, Christian Benteke inscrivait son dernier but en club. Neuf mois plus tard, le Diable s'est contenté de faire trembler les filets sous la vareuse nationale, à trois reprises (une contre Saint-Marin et deux contre Chypre), pendant qu'il restait muet sous la vareuse des Eagles. A ce jour, l'ex-Standarman n'a d'ailleurs inscrit que 21 buts pour le compte de Crystal Palace, où il a signé à l'été 2016. Dont 17 lors de sa première saison, ce qui veut dire que cela fait deux ans et demi que Benteke alterne entre blessures et inefficacité.

Pourtant, les qualités du joueur ne se sont pas évaporées. Toujours dominateur dans les duels aériens, précieux quand il s'agit de peser sur les défenseurs adverses et à l'aise dans le jeu dos au but, le Belge continue à être utilisé par Roy Hodgson, qui l'avait même intégré dans son onze de base contre Brighton et Newcastle avant de le voir souffrir d'une élongation qu'il termine de soigner. "Le trio offensif avait belle allure avec lui au centre, Jordan Ayew à droite et Wilfried Zaha sur la gauche" regrettait même son entraîneur au moment d'annoncer sa blessure.



(...)