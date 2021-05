Titulaire à la pointe de l'attaque de Crystal Palace, Christian Benteke a une nouvelle fois prouvé qu'il était l'homme en forme du moment pour les Eagles. Face à Arsenal, l'attaquant a marqué son quatrième but en quatre rencontres, son 11e de la saison toutes compétitions confondues.

Sur un coup franc botté de la gauche par Townsend, le Diable rouge a placé sa tête hors de portée du gardien des Gunners Bernd Leno, permettant à Crystal Palace de revenir au score après le but d'ouverture de NIcolas Pepe.

Mais les Eagles ont craqué en fin de match et ont encaissé deux second buts dans les arrêts de jeu, des pieds de Martinelli et de Pépé qui a inscrit son 2e but de la soirée.