Benteke de n°3 à titulaire, De Bruyne non-sélectionnable: le possible impact de la Super League sur les Diables Diables Rouges La rédaction Douze grands clubs européens sont sur le point de créer une "Super League" qui viendrait reléguer la Champions League au second rang. L'UEFA entend ne pas se laisser faire et a déjà brandi quelques menaces. © Belga

Les ténors anglais, espagnols et italiens sont en train de mettre une énorme pression sur l'UEFA. Il est encore difficile de savoir quelle est la part de bluff dans les tractations sur cette Super League (dont le message caché destiné à l'UEFA est que l'instance européenne s'offre une trop grande part du gâteau au moment de redistribuer les millions générés par la Champions League) mais une chose est certaine: le bras de fer ne fait que commencer.



Et la première réponse de l'UEFA aux douze clubs concernés: la menace d'une exclusion des compétitions nationales et internationales. Pire encore: les joueurs des clubs concernés pourraient être privés de compétitions officielles avec leur équipe nationale. Courtois et Hazard (Real Madrid), Carrasco (Atlético Madrid), Alderweireld (Tottenham), Batshuayi (qui appartient à Chelsea), Origi (Liverpool), De Bruyne (Manchester City), Lukaku (Inter Milan) et Saelemaekers (Milan AC) font ainsi partie des joueurs de Roberto Martinez qui sont menacés par l'UEFA. Huit autres clubs pourraient s'ajouter à la liste (puisque au-delà de ses 12 clubs fondateurs, la Super League prévoit d'être jouée à 20 chaque saison). Dortmund et Naples pourraient donc être également concernés...



On en est encore loin mais voici à quoi ressemblerait le onze des Diables rouges sans les joueurs précités:



Mignolet, Boyata, Denayer, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard, Doku, Mertens, Benteke