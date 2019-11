Les médias britanniques l'annoncent: Christian Benteke s'est vu retirer son permis de conduire pour un an ! De son audience, voici ce qu'il est ressorti: "Un footballeur connu, avec beaucoup de fans, devrait montrer l'exemple. Monsieur Benteke n'est pas parvenu à tenir son rôle".En effet, l'attaquant de Crystal Palace a été pris la main dans le sac à trois reprises cette année. Selon nos confrères d'outre-Manche, il roulait à 130km/h au lieu de 80 en janvier, puis 143km/h au lieu de 64 en mars et à 102 au lieu de 48 en juillet. Si les chiffres des limitations ne sont pas ronds, c'est à cause de la "conversion" entre miles par heure et kilomètres/heure.Benteke va donc devoir se trouver un chauffeur pour se rendre aux entraînements, dans son club basé au sud de Londres...