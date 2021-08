S'il se tramait depuis plusieurs semaines, le transfert de Romelu Lukaku à Chelsea ne fait désormais plus aucun doute. L'ancien attaquant de l'Inter a d'ailleurs quitté Milan ce lundi après avoir effectué sa visite médicale plus tôt dans la journée, et a atterri à Londres dans la soirée.Le retour du Diable Rouge dans le club londonien est donc presque acté, ce qui réjouit bon nombre de supporters anglais, mais également certains joueurs de Premier League, à commencer par Christian Benteke. Dans un entretien accordé à Football Daily, le joueur de Crystal Palace voit le transfert de son ami Lukaku d'un bon oeil: "