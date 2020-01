La quête d’un avant-centre est l’un des grands classiques du mercato d’hiver. Encore plus quand les blessures s’en mêlent. Tottenham, privé d’Harry Kane au moins jusqu’en avril, et Aston Villa, où la saison de Wesley est d’ores et déjà terminée, y font face. Et les pistes ne sont pas légion. L’une d’entre elles mène à Christian Benteke.

Plus que chez les Spurs, le nom de l’attaquant revient avec insistance du côté des Villans, là où il n’a laissé que des bons souvenirs avec ses 49 buts inscrits en 101 apparitions dans la période la plus faste de sa carrière.

(...)