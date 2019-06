On se souvient de la célébration endiablée que nous avait offerte Dries, Eden et les autres à leur retour du mondial. Les diables avaient montré qu'ils savaient faire la fête et mettre l'ambiance. C'est ce qu'a à nouveau prouvé Dries Mertens ce samedi au festival Rock Werchter. Accompagné de sa petite amie, le joueur du SSC Naples a fait ses grands débuts comme DJ. Sous les pseudonymes, MC Ciro et DJ Kitkat, le couple a mis le feu à Werchter. Comme à son habitude, Dries n'a pas hésité à faire le clown, allant jusqu'à affoner des bières.













À la fin de leur set, les deux débutants se sont langoureusement embrassés. De quoi faire taire les rumeurs sur leur supposée rupture. Le diable a même offert à ses fans une interprétation bien à lui de la chanson des Backstreet Boys, I want it that way.





Leur prestation n'était pas ouverte à la presse pour éviter au joueur d'avoir des problèmes avec le club napolitain.