Et ça continue, encore et encore, c’est que le début… Enfin, non, pour Romelu Lukaku, c’est loin d’être le début de son épopée avec l’Inter Milan. Déjà incroyable la saison dernière pour sa première année sous le maillot intériste, Big Rom est en train de faire encore mieux.

Si si, c’est possible ! Et ses chiffres sont plus impressionnants les uns que les autres : il vient d’inscrire 5 buts lors de ses 4 dernières titularisations, toutes compétitions confondues. Mais ce n’est pas tout. En Serie A, il en est à 8 buts en 9 matchs et pour la première fois de sa carrière, il a inscrit plus de 7 buts en championnat en moins de 11 rencontres.

Tout simplement hallucinant et il pourrait peut-être bientôt mettre un certain Andriy Shevchenko dans son rétroviseur. En effet, l’Ukrainien est le plus rapide à avoir atteint la barre des 50 buts en Serie A. Ça lui avait pris 69 rencontres. Aujourd’hui, Big Rom en est à 46 en 64 matchs. Quatre buts en cinq matchs, et c’est un nouveau record dans la poche. Ah oui, au passage, ses buts ne servent pas à rien puisque l’Inter s’est imposé samedi soir face à Bologne.