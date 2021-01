Blessures, Belgique-France, suppression du VAR: Eden Hazard fait ses voeux Diables RougesVidéo Rédaction Nos confrères de la RTBF ont interrogé Eden Hazard pour ses trente ans.

L'occasion pour le n°10 des Diables de formuler quelques voeux. Il aimerait ainsi être débarrassé des blessures, revoir toute sa famille autour d'un bon repas, revoir son ami Marouane Fellaini et faire la fête avec lui ainsi que Christian Benteke et Thibaut Courtois, avoir la classe de Zidane, rencontrer Riquelme, supprimer le VAR et changer le cours de la demi-finale perdue face à la France: "Umtiti rate sa tête, on part en contre et Romelu fait 1-0. On gagne et on va en finale !"