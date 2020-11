Après un week-end de congé pour les non-internationaux, les joueurs de l'Atletico Madrid ont repris l'entraînement ce lundi. Bonne nouvelle: le Diable rouge Yannick Carrasco était de la partie avec ses coéquipiers restés à Madrid. Blessé à la cuisse droite depuis le 24 octobre lors du match contre le Betis Séville, YC pourrait être présent lors du choc face au FC Barcelone de ce samedi soir annonce Marca.

L'ailier a manqué les deux victoires de son équipe face à Osasuna et Cadiz en Liga ainsi que les matchs de C1 contre Moscou et Salzbourg. Sans faire de bruit, les Colchoneros réalisent un excellent début de saison. Les joueurs de Diego Simeone sont toujours invaincus en championnat et rôdent à trois points du leader la Real Sociedad avec deux matchs de moins. L'équipe est toujours invaincue en Liga et est deuxième de son groupe en C1 derrière l'intouchable Bayern Munich.