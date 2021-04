Avec sa victoire 3-1 à Valdebebas contre Liverpool, le Real Madrid a pris une sérieuse option pour la qualification en demi-finale. Pour autant, les Merengues devraient tout de même souffrir face à des Reds qui n'ont plus que la C1 à gagner cette saison. Heureusement pour Zinedine Zidane, il possède dans son jeu un atout non négligeable: Thibaut Courtois.

Et pour cause, El Muro comme on le surnomme en Espagne, n'a perdu qu'un seul de ses neufs matchs contre Liverpool. C'était à Stamford Bridge en 2017 avec Chelsea. La seule fois qu'il a manqué un rendez-vous contre Liverpool, les Blues avaient perdu... 1-3. Pour le reste, le gardien comptabilise quatre victoires et autant de matchs nuls. Mieux, il n'a jamais perdu ni encaissé deux buts à Anfield lorsqu'il évoluait avec Chelsea. Et la bande de Jurgen Klopp devra inscrire au minimum ce nombre de buts pour espérer se qualifier.

Pour Marca, le gardien belge est dans la forme de sa vie. "Ce n'est pas une grande nouvelle que Courtois sauve une ou deux grosses occasions par match. Le Belge a rendu normal le très compliqué. Comme contre le FC Barcelone où il a arrêté un ballon de Jordi Alba pour Dembélé à 0-0 alors que c'était un but tout fait. Une action de classe de plus."

Forcément, le portier aura un rôle clé à jouer en Angleterre. D'autant plus lorsque l'on sait que depuis son arrivée à Madrid, il n'a jamais dépassé le stade des huitièmes de finales en C1. "Courtois jouera pour la cinquième fois de sa carrière à Anfield. Mais la première avec le Real Madrid. De quoi prouver qu'il est toujours dans le Big Three des meilleurs portiers au monde avec Oblak et Ter Stegen."

Avant de conclure. "Thibaut Courtois sera vu comme un mur impossible pour les joueurs de Liverpool. D'autant plus qu'historiquement, ils ne connaissent pas la formule pour marquer deux buts à El Muro. Problème: il s'agit de la seule règle pour renverser le match de Valdebebas."

Au moins, les joueurs de Liverpool savent ce qu'ils leur restent à faire pour renverser le Real Madrid.