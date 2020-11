Le 007 madrilène a fait la différence avec un petit bijou. Les diamants sont éternels. Son talent aussi.

L’opération tonnerre a été lancée sans prévenir pour fissurer le bloc de Huesca. On ne vit que deux fois ce genre de moments ? Il y avait de cela dans le but d’Eden Hazard.

Parce qu’il s’agissait seulement de son deuxième sous les couleurs du Real Madrid, 392 jours après le premier contre Grenade.

Mais surtout parce que sa frappe du gauche a furieusement rappelé celle qui avait illuminé le Vélodrome le 6 mars 2011. Plus lointaine (34,5 mètres contre 27 ce samedi), peut-être plus jolie aussi au point qu’à l’époque le Diable avait évoqué "le plus beau but de sa carrière", elle n’en reste pas moins importante que celle qui a laissé sans réaction Andres Fernandez, prouvant que le 007 madrilène pouvait être le Goldfinger du Real. Le joueur capable d’apporter sa touche d’or à l’équipe de Zinédine Zidane qui avait bien besoin d’un éclair pour se faciliter la vie.