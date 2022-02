Wolfsburg ne vit pas la meilleure saison de son histoire en Bundesliga. Seulement douzième, les Loups doivent surtout regarder vers le bas pour éviter d'être mêlés à la lutte pour le maintien.

Mais dans cette saison délicate, deux jeunes Belges tirent leur épingle du jeu : Sebastiaan Bornauw (22 ans) et Aster Vranckx (19 ans). Arrivés tous les deux cet été, comme Dodi Lukekbakio qui doit se contenter de quelques minutes par matchs, ils ont rejoint Koen Casteels dans le contingent belge du club de Saxe. Nos confrères d'Eleven Sports ont rendu visite à nos deux compatriotes avant le match de ce week-end contre Hoffenheim.

Après un début de saison un peu compliqué sur le plan personnel, Bornauw et Vranckx enchaînent les titularisations depuis plusieurs semaines : "Au début, c'était un peu difficile, car en plus de l'adaptation logique à la Bundesliga, j'ai eu une petite blessure. Mais je m'en suis bien remis et tout se passe bien pour le moment", explique l'ancien Malinois alors que Bornauw, qui jouait à Cologne, a malgré tout mis du temps avant de s'imposer dans la défense des Loups : "J'avais du temps de jeu mais je n'étais pas titulaire indiscutable. J'essaie désormais de travailler pour arriver à ce statut."

Avec une certaine réussite puisque les deux joueurs se sont imposés dans le onze de base. Des performances qui leur leur donneront peut-être l'opportunité de rejoindre les Diables rouges dans un futur proche : "J'espère évidemment être appelé en mars", anonnce Bornauw, "je veux prendre ma revanche après des premiers matchs compliqués avec la Belgique."

Vranckx, qui ne compte encore aucune sélection avec les Diables, ne préfère pas s'enflammer : "Je dois juste faire mon boulot en club et on verra ce que l'avenir nous réserve.". Mais même s'il préfère prendre son temps, le jeune Belge veut réaliser de grandes choses avec les Diables : "J'espère qu'avec notre génération, on pourra faire encore mieux que la génération actuelle qui a placé la barre très haut."