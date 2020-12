Lors de son retour en club, il a été relégué sur le banc contre l’Union Berlin, mais il a regagné sa place contre Haaland et Dortmund (victoire 1-2), samedi passé. "Les critiques m’ont fâché, parce que je sais que je peux faire mieux que cela", dit Bornauw dans le Kölner Express. "Pour un jeune international avec deux matchs, c’est plus difficile à digérer que pour quelqu’un avec 20 à 30 matchs. Heureusement, j’ai eu beaucoup de soutien de ma famille. Ma copine est restée éveillée la nuit pour attendre que je sois rentré. Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas encore pu montrer le vrai Bornauw en équipe nationale, mais je vais y parvenir ! Roberto Martinez me dit toujours de jouer comme à Cologne. Bien sûr que j’étais fâché d’avoir été sur le banc contre Berlin. Mais je n’ai jamais perdu ma confiance. Je me suis si bien entraîné que le coach m’a remis dans le onze. J’étais content que Haaland joue contre nous. Et j’étais vraiment heureux après le match. Vu qu’il n’a pas marqué, je n’ai pas si mal joué que cela (rires). Mais je peux encore faire mieux !"