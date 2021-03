Si on oublie les habitudes luxueuses prises ces dernières années, les Diables ont pris un bon point samedi soir à Prague. Et ils ont réussi leur entrée en lice dans leur groupe avec un 4 sur 6 face à nos deux adversaires les plus costauds. Mais on ne peut pas s’empêcher de faire la fine bouche après toutes ces qualifications traversées sans jamais être bousculé.