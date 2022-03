Opéré de la cuisse et de l’épaule, Timothy Castagne poursuit actuellement sa revalidation. “Cela prendra probablement encore trois semaines environ”, a révélé Brendan Rodgers, son coach à Leicester City. “Il a subi une opération à la jambe, mais en même temps, il s’est fait remettre l’épaule parce qu‘il y avait un problème. Les deux temps de récupération étaient alignés. Il est de retour sur le terrain, il fait son travail physique, mais nous envisageons peut-être trois semaines environ.”

Le Diable rouge est forfait depuis le début du mois de janvier. Coïncidence ou non, Leicester City n'a plus gagné un seul match de Premier League (3 défaites et 2 partages), en plus de l'élimination au 4e tour de FA Cup par Nottingham Forest, une formation de D2. Nul doute donc que les Foxes attendent avec impatience le retour de Castagne, qui manquera aussi le prochain rassemblement de l'équipe nationale à la fin du mois de mars.