Reporté d’un an ou non, Kompany ou non, l’objectif des Diables sera le même à l’Euro : la victoire finale. Un exploit que nos futurs adversaires danois ont réussi. C’était il y a déjà 28 ans lors d’un tournoi un peu fou en Suède.

Brian Laudrup, vedette de l’époque qui portait les couleurs du Bayern Munich en 1992 avant un transfert lucratif à la Fiorentina, n’a rien oublié du plus grand moment de sa carrière. Il nous donne les cinq clefs pour faire la nique aux grandes nations historiques.