C’est désormais acté : cette saison est la meilleure de Leandro Trossard en Angleterre, en termes de buts inscrits du moins. Alors que l’ancien Genkois avait atteint le total de cinq réalisations lors des deux précédentes campagnes avec Brighton, il a fait trembler les filets à six reprises en championnat cette année.

Ayant très bien réussi le dernier rassemblement des Diables à la fin du mois de mars (1 but et 2 assists contre le Burkina Faso), Trossard a continué sur sa lancée en Premier League. Face à Arsenal la semaine dernière, il a guidé les Seagulls vers les trois points en ouvrant le score. Sept jours plus tard, il a fait le même coup à Tottenham. Avec un peu plus de cruauté quand même puisque l’attaquant a attendu jusqu’à la dernière minute du temps réglementaire pour marquer le seul but de la rencontre. Il lui a suffi de feinter Eric Dier puis de tranquillement tromper Hugo Lloris. Comme quoi, Trossard ne fait pas la distinction entre les différents prétendants au top 4. "Gagner sur le gong, c’est superbe", a confié Trossard. "Battre Tottenham, une belle équipe, après Arsenal c’est génial. Nous méritions les trois points. En première période, nous ne nous sommes pas créé beaucoup d’occasions mais après la pause, cela allait déjà mieux. Ce sont trois beaux points. Nous jouons de manière plus agressive maintenant. C’est très important pour gagner les deuxièmes ballons et les duels."