Il a continué sa belle série, ce mardi, marquant un nouveau but très important pour les Diablotins. Son sixième depuis le début de la saison et, même, son treizième depuis qu’il porte le maillot des U21, en septembre 2019. "Il bat le record de Kevin Vandenbergh, qui n’est pas n’importe qui", souligne Jacky Mathijssen. "Et la campagne n’est pas encore terminée."

Le Liégeois de Vitesse, lui, se réjouit déjà du rendez-vous qui l’attend avec son équipe, à l’été 2023. "Ce record me fait plaisir, mais je pense surtout au tournoi. J’espère qu’on fera un bon Euro, qu’on ira très loin."

Son entraîneur a apprécié le but belge, mais aussi la façon dont son équipe a réagi en deuxième période. "Je suis un entraîneur satisfait de son équipe. Le Danemark a très bien joué en première mi-temps, respectant un plan qui lui permettait d’avoir le ballon, même s’il n’avait pas été dangereux avant son but. En seconde période, on a montré plus d’agressivité et on est revenu de belle manière, je pense que c’était mérité. Le dernier match contre l’Écosse, en juin, sera comme un match de gala qui permettra de donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins. On maintient la tradition belge qui veut qu’on se qualifie rapidement et qu’on célèbre ensuite ça à la maison avec nos supporters", plaisante-t-il dans un clin d’œil à l’équipe A.

L’ancien gardien a également salué la mémoire de Miguel Van Damme. "Je suis sûr qu’il nous a regardés et aidés de là-haut, nos pensées vont à tous ceux qui l’ont connu."