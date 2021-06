Après Romelu Lukaku et Yannick Carrasco, c'est la fratrie Hazard qui était de passage devant Pablo Andres. A commencer par le plus grand de la famille. Blessures, chances à l'Euro et même... popote familiale. Comme d'habitude le comédien n'a cessé de titiller son invité sur les sujets qui fâchent avec un second degré bien de chez nous. Ensuite, c'est Thorgan Hazard qui a débarqué pour écouter l'humoriste. Avant de partir au moment où Pablo Andres a commencé à chanter des chansons russes.

Une séquence à revoir ci-dessous:

Pour rappel, les Diables entament leur tournoi ce samedi face à la Russie. Ils s'envolent dès ce jeudi pour Saint-Pétersbourg afin de se préparer au mieux. Et l'humour est un remède miracle pour relâcher la pression !