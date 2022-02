"C'est l'heure de Dries Mertens": le Belge sera-t-il associé à Victor Osimhen face au FC Barcelone? Diables Rouges Gilles Joinau © BELGA

Non, vous ne rêvez pas ! Naples-Barça est bien au menu du barrage d'Europa League et non une affiche de Ligue des champions. En terminant troisième de son groupe en C1, le grand FC Barcelone retrouve la petite Europa League. Une première depuis 18 ans. Dries Mertens a plus l'habitude de la C2. En effet, depuis son arrivée en 2013, c'est déjà la septième fois qu'il participe à cette compétition.