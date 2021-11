Roberto Martinez a au moins trois bonnes raisons de vouloir un résultat positif, ce mardi.

On ne connaît pas toutes les préférences culinaires de Roberto Martinez. Mais on sait une chose : le beurre, il n’aime pas. Même si l’enjeu de la rencontre entre le pays de Galles et la Belgique est nul, côté Diables, vous n’entendrez pas le sélectionneur parler de match pour du beurre. Pour lui, il y a au moins trois bonnes raisons de penser l’inverse.