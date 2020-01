Le Portugais Bernardo ne tarit pas d’éloges au sujet de Kevin De Bruyne.

Mercredi, Manchester City s’est imposé 2-1 à la maison face à Everton grâce à un doublé de Gabriel Jesus. Pour une fois, et ça faisait longtemps, Kevin De Bruyne n’a pas été directement impliqué dans ces actions, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne suscite pas l’admiration.

Si tous les amateurs de foot en général sont charmés, même ses coéquipiers ne tarissent pas d’éloges à son sujet, comme en témoignent les dernières déclarations du Portugais Bernardo après la rencontre. "Je pense à peu près comme tout le monde. Il n’y a pas vraiment de grands débats quand il s’agit de parler de Kevin De Bruyne, avoue le milieu des Citizens sur le site du club. Il est tout simplement l’un des meilleurs du monde. Il l’avait déjà prouvé il y a deux saisons mais, malheureusement pour lui, il a été blessé l’année dernière. Cette saison, il est de retour en forme et il prouve une fois encore à quel point il est bon."

Les stats de notre KDB national parlent pour lui, lui qui est impliqué dans vingt buts des Citizens avec sept réalisations et treize passes décisives. Jusqu’à présent. "Cela ne surprend plus personne. C’est un plaisir et un privilège pour l’équipe de pouvoir compter sur un joueur comme lui, qui nous aide à gagner des matchs et des titres. Il devient meilleur au fil des années et c’est fascinant de voir à quel point il est devenu bon cette saison et j’espère qu’il pourra garder cette forme", conclut le Portugais. Un bel hommage pour Kevin De Bruyne, qui fait l’unanimité autour de lui.