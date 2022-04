Du paradis à l'enfer. Le 3 avril dernier, Napoli gagne avec autorité du côté de l'Atalanta (1-3). Un déplacement périlleux géré comme des patrons. Et des candidats sérieux pour le Scudetto. Trois semaines plus tard, l'ambiance est redescendue de deux crans. Après un bilan d'un point sur neuf, Il Partenopei est aujourd'hui à sept points de l'AC Milan et cinq de l'Inter qui a un match de moins. Bref, Naples, qui a souvent déployé le plus beau jeu de la Botte cette saison, risque bien d'endosser encore le costume du looser magnifique. Une étiquette qui commence doucement mais sûrement à taper sur le système du bouillant président Aurelio De Laurentiis.

Une mise au vert forcée

Ce dimanche, Naples s'est surtout tiré une balle dans le pied. Alors qu'ils menaient 2-0 grâce notamment à un but de Mertens, les joueurs se sont littéralement effondrés en moins de dix minutes. Une dégringolade indigne d'une équipe qui a des ambitions lors de la dernière ligne droite de la saison. Clairement, cette défaite va laisser des traces. Deux scènes symbolisent parfaitement cette ambiance délétère. Episode 1: Victor Osimhen n'accepte pas les critiques et les sifflets des supporters. La Gazzetta dello Sport affirme qu'il a voulu aller échanger directement avec eux. Finalement, le Nigérian a été calmé par Juan Jesus afin de reprendre ses esprits.

Episode 2: l'entrée dans le vestiaire d'Edo De Laurentiis. Toujours selon la Gazzetta, le vice président n'a pas fait dans la dentelle et aurait donné des coups de poings et de pieds dans les casiers du stade Castellani. Plus loin, Alex Meret avait sa tête entre les mains. Auteur d'une erreur monumentale, le portier sait qu'il a mis un sacré coup de froid à la saison du Napoli.

Pour clôturer le tout, le club a décidé d'envoyer tout le groupe pour une mise au vert forcée. Objectif: essayer de resserrer les liens. Est-ce réellement une bonne idée? Il y a deux ans, le club avait volé en éclat après cette même décision. Carlo Ancelotti avait pris la porte. Pas tellement en faute, il avait tout de même essayé de protéger son groupe et en avait fait les frais. Tandis que certains cadres, comme Mertens, avaient dû payer une amende de 80 000 euros. Selon le Corriere dello Sport, le Diable rouge a tenté de dissuader la direction et l'entraîneur de prendre une décision aussi radicale. Spalletti a juste laissé un lundi de congé à ses joueurs. Mais dès mardi, ils partiront en camp d'entraînement. Cette punition s'appliquera de mardi jusqu'à nouvel ordre.

Mertens, un avenir toujours en pointillé

Face à Empoli, Drieske a encore démontré qu'il avait de (très) beau reste. Meilleur joueur de son équipe, il avait ouvert le score et était sorti quand le marquoir affichait encore 0-2. En d'autres termes, il n'a absolument rien à se reprocher. Son contrat se termine toujours cet été. Naples dispose d'une option mais le président ne semble pas vouloir activer la clause. Pour rester à Naples, le Belge de 34 ans va devoir baisser son salaire. "Je ne cours pas après les dollars, cette ville me suffit. Ici, je serai toujours un millionnaire à vie", avait-il notamment déclaré.

Suiveur de Naples dans la Botte, le journaliste Paolo Del Genio croit connaître l'avenir du petit Napolitain. "Une source m'a expliqué que De Laurentiis souhaitait garder Mertens mais pas Spalletti. Le travail d'un journaliste est donc de recouper les rumeurs. Aujourd'hui la donne a changé et l'entraîneur veut également garder son attaquant", a-t-il déclaré aux micros de Tele A. "Moi je suis tranquille. Car je sais que même avec sept minutes par match, Mertens se montrera dangereux. De Laurentiis doit maintenant baisser son salaire car il n'accepte pas de payer quelqu'un aussi cher et qui joue aussi peu."

Le coach et le président semblent donc accorder leur violon. Pour cela, il faudrait déjà que Spalletti soit encore là l'an prochain. Selon la Gazzetta dello Sport, cette fin de saison en dents de scie l'a mis dans une situation inconfortable. Avant de prendre de nouvelles décisions qui pourraient changer l'histoire du club, les joueurs vont devoir soigner cette fin de saison. Une victoire face à Sassuolo assurerait la place des Azzurri en Ligue des champions l'an prochain. Ce sera également l'occasion de voir si ce stage forcé aura porté ses fruits. Une chose est certaine: le prochain match s'annonce déjà décisif.