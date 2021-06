Après une longue saison, le rassemblement en sélection est l'occasion pour les joueurs de se retrouver. Et ce malgré la rivalité qui existe entre les différents clubs. A l'image d'Eden Hazard et Yannick Carrasco. En pleine interview, le premier s'est fait chambrer par le second à propos du titre en Liga. Le Colchonero est venu perturber l'entretien du Merengue en chantant "Campeones, campeones".

Un chant que le capitaine des Diables rouges a pris avec le sourire en lui répondant en Espagnol. Ces images captées par la RTBF prouvent que le groupe vit bien et que certains sont bien plus que des coéquipiers.