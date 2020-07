Le gardien belge est sur les bases d’une saison record avec la Maison Blanche.

Lorsqu’il a poussé Keylor Navas, le chouchou des socios madrilènes, vers la sortie en début de saison, Thibaut Courtois a été pris à partie. Critiqué, à juste titre parfois, l’ancien portier de Genk a mis un peu de temps pour trouver sa place entre les perches du Real Madrid.

Mais depuis quelques mois, il n’entend plus la moindre critique. Au contraire : socios, et même les médias espagnols qui peuvent être très durs, sont dithyrambiques sur ses prestations : "Il est digne de confiance", commente Marca alors que "AS" va même plus loin : "Courtois est sans aucun doute le meilleur gardien de la saison en Liga." Les insultes ont donc laissé leur place aux louanges et Thibaut Courtois est à présent sur les bases de l’une de ses meilleures saisons en carrière et pourrait déjà inscrire son nom très haut dans la hiérarchie des meilleurs portiers de l’histoire de la Maison Blanche.

