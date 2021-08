Le Diable rouge s’est en tout cas entraîné sans aucun pépin durant toute la semaine. "Il n’est pas encore dans sa plus grande forme, mais il en est proche", commente son entraîneur Carlo Ancelotti. "Il se bat à chaque entraînement, il a la bonne attitude. Je ne vois pas en lui un joueur qui a peur d’aller au duel, mais il a surtout envie de démontrer sa qualité". Le manager italien croit fermement en son groupe pour cette saison. "L’ambiance dans le vestiaire est très bonne car je crois que les joueurs sont motivés, concentrés sur le travail et les matchs. Je sens l’équipe en forme et je crois que nous pouvons faire un bon match contre Levante."