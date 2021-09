À ce moment-là, le Real Madrid était toujours mené 1-0. Ce n’est que dans les instants qui ont suivi que les Merengues ont fait la différence pour s’imposer 1-2.

Malgré ce constat, le Diable rouge a séduit. "Hazard a très bien joué et bien combiné", assure Carlo Ancelotti. "Il a été actif et à la recherche de solutions. Il a joué un bon match. Les avants ont très bien réussi sur le plan offensif. Benzema et Vinicius ont eu de bonnes combinaisons avec lui, malgré le fait que nous ayons souffert. Ils ont été parfaits en contre-attaque et en deuxième mi-temps, avec le contrôle du jeu, ils ont montré qu’ils étaient très dangereux."