Il aurait pu disputer son premier Clasico dimanche mais Carlo Ancelotti en a décidé autrement. Eden Hazard a regardé depuis le banc ses partenaires triompher au Camp Nou, avec probablement un goût de frustration en bouche. Et il n'est pas non plus certain que le Diable rouge soit amené à jouer ce mercredi contre Osasuna (21h30).

"Eden peut jouer en 4-3-3 à gauche ou en 4-4-2 au-dessus ou derrière la pointe", estime Carlo Ancelotti. "Il est prêt à jouer. Mais le problème, c'est qu'il y a un entraîneur qui préfère un autre joueur", admet-il en faisant référence à son ailier brésilien Vinicius Jr.

"Ce que j'aime le plus chez Vinicius, c'est qu'il essaie chaque fois qu'il le peut, qu'il le fait avec intensité", ajoute l'entraîneur italien. "Quelle que soit sa qualité, il travaille beaucoup. Il doit s'améliorer sans ballon, mais il est humble et il aime travailler."

"Il doit tenir le coup"

Désormais, le Brésilien est clairement passé devant Hazard dans la hiérarchie. Ancelotti estime d'ailleurs que le Belge ne possède plus le même statut qu'à son arrivée au club en 2019. "Il n'a plus ce statut de star car il a eu de nombreuses blessures", observe-t-il avant de se montrer plus positif.

"Mais petit à petit, il retrouvera sa meilleure version. Je suis sûr que cette saison nous verrons sa meilleure version et qu'il jouera plus qu'il ne le fait actuellement. L'important est que le joueur ait la motivation de travailler pour jouer. C'est le cas et son heure viendra aussi. Hazard a tout d'un joueur du Real Madrid mais il doit tenir le coup. Ce qui arrive, c'est que parfois le coach préfère d'autres joueurs."

En parallèle, Carlo Ancelotti a fait le point sur l'état physique de Gareth Bale. "Il est sorti de son état médical depuis hier et je pense que dans une semaine il pourra s'entraîner avec l'équipe. Peut-être qu'il pourra être là contre le Rayo Vallecano." Avec le retour annoncé de Bale, dont l'absence n'a pas profité à Hazard mais plutôt à Rodrygo, la situation du Brainois ne va guère s'améliorer.