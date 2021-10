Les Diables rouges ont une nouvelle fois été battus par la France, trois ans après la demi-finale du Mondial 2018. On refait le match en questions.

1. Depuis quand Yannick Carrasco n’avait plus marqué ?

En ouvrant le score face aux Bleus ce jeudi soir, Yannick Carrasco pensait mettre la Belgique sur orbite. Celui qui a été formé en partie en France (à l’AS Monaco) a par la même occasion mis fin à près de deux années sans marquer avec les Diables. Le dernier but du joueur de l’Atlético remontait en effet au 19 novembre 2019, lors d’une victoire 6-1 face à Chypre. C’était le dernier match de qualification pour l’Euro 2020 et Carrasco était en grande forme puisqu’il avait également délivré deux passes décisives.

2. Depuis quand les Diables n’avaient-ils plus été remontés de deux buts ?

On n’ira pas jusqu’à écrire que les Diables sont coutumiers du fait. Mais mener de deux buts en Ligue des nations n’a pas vraiment de quoi rassurer les supporters des Diables. Personne n’a oublié la défaite en Suisse, en octobre 2018 (5-2), qui avait empêché la Belgique de participer au premier Final Four de Ligue des nations de l’histoire. Et c’est dans un scénario similaire que les Diables ont été battus ce jeudi soir. Ce match en Suisse est également la dernière fois que Thibaut Courtois s’était retourné à au moins trois reprises.

3. Karim Benzema avait-il déjà marqué contre la Belgique ?

Ce jeudi soir, Thibaut Courtois s’est retourné à l’heure de jeu après un but de son équipier au Real Madrid, Karim Benzema. C’est la première fois que l’ancien attaquant de Lyon trouvait le chemin des filets face aux Diables, qu’il avait déjà affrontés à deux reprises par le passé. Mais, à chaque fois, le score final était de 0-0. Mais pas cette fois. Ses équipiers chez les Bleus garderont également un excellent souvenir de cette rencontre face à la Belgique puisque tant Kylian Mbappé que Théo Hernandez ont également marqué leur premier but face aux Diables. Pour ce dernier, c’était même tout simplement son premier but en sélection.