La Liga se joue-t-elle ce dimanche? A 16h15, le Real se déplace à l'Atletico dans un derby qui sent le soufre. Premier avec cinq points d'avance sur le Barça et le Real et avec un match de moins, l'Atletico pourrait éliminer un concurrent direct à la course au titre. Et prendre définitivement le contrôle sur la ville de Madrid.

Après un coup reçu contre Grenade le 13 février dernier, Yannick Carrasco a forcé pour jouer quelques jours plus tard contre Levante. Il n'aurait certainement pas dû. Car le Belge a souffert d'une blessure post-traumatique à un muscle de la jambe gauche. Et l'ailier a eu beaucoup de mal à se défaire de cette douleur. Ce retour devrait faire beaucoup de bien à l'équipe de Diego Simeone.

En effet, sa présence bonifie ses coéquipiers. Thomas Lemar se sent notamment plus à l'aise au centre du terrain et le Diable est meilleur que le Français en reconversion défensive. En plus de cela, il dispose de meilleures statistiques offensives avec 2 buts et 4 assists contre un but et trois assists pour l'ancien monégasque en Liga.

Autre bonne nouvelle pour le Chlo: le retour de Trippier. L'Anglais avait été suspendu pendant dix semaines pour une histoire de pari. Le latéral droit a manqué 12 rencontres en Liga avec les Colchoneros et pourra faire son retour face au Real Madrid.