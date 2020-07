Yannick Carrasco a joué un grand rôle dans le partage 2-2 arraché mardi par l'Atlético Madrid sur la pelouse du FC Barcelone.

Le Diable Rouge a provoqué les deux penalties qui ont mené aux deux buts des 'Colchoneros'. "Il est redevenu le Carrasco que l'on connaissait", s'est réjoui en conférence de presse son entraîneur Diego Simeone.

Carrasco est revenu à l'Atlético en janvier, après deux ans en Chine, à Dalian. "Il fait du bon travail depuis qu'il est revenu au club", a déclaré Simeone. "C'est un effort énorme qu'il devait faire pour revenir, et il l'a fait. On voit le résultat. Il est redevenu le Carrasco que l'on connaissait, vertical, déterminant vers le but adverse. Il a déjà joué un bon match contre Bilbao (1-1 le 14 juin), et aujourd'hui, c'est sans doute son meilleur match depuis qu'il est revenu."

L'Atlético est invaincu depuis la reprise du championnat d'Espagne, avec quatre victoires et deux partages. Cette série a permis aux Madrilènes de se placer en bonne position pour la qualification à la prochaine Ligue des Champions. Troisièmes avec 59 points, ils comptent 7 longueurs d'avance sur le cinquième, Getafe (qui compte un match de moins), à 5 journées de la fin du championnat