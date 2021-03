Il y a longtemps que ce derby madrilène n’avait plus été aussi important dans la course au titre. Avec cinq points d’avance (et un match de moins), les Colchoneros pourraient faire un grand pas vers le sacre en cas de victoire face au rival du Real. Et bonne nouvelle pour Diego Simeone : il pourra compter sur le retour d’un Diable rouge.

Absent lors des trois derniers matchs à cause d’une blessure musculaire, Yannick Carrasco est de retour et prêt à en découdre ce dimanche. Mais attention à ce que l’international belge ne soit pas le porte-bonheur… du Real. Car affronter le rival madrilène, ce n’est pas ce qui lui réussit le mieux depuis le début de sa carrière.

Cette saison, avec Yannick Carrasco, l’Atletico ne s’est incliné qu’une seule fois. C’était le 12 décembre… face au Real Madrid (2-0). Et lorsque l’on s’attarde aux performances du Diable rouge face aux Merengues, le bilan, toutes compétitions confondues, n’est pas très glorieux : 9 matchs, 1 victoire, 3 nuls, 5 défaites pour 1 petit but inscrit (en finale de la Ligue des champions). Un bilan inquiétant et il ne faudrait pas qu’il devienne le chat noir de l’Atletico dans ce derby de la capitale.