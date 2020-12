Dans une interview à paraître ce mercredi dans Sport-Foot Magazine, Yannick Carrasco a regretté certains commentaires à son égard en Belgique. "Tu sais ce que je trouve parfois un peu triste ? En Espagne, tout le monde m'a félicité pour mon but face au Barça, et en Belgique j'ai entendu: 'Oui mais c'est la faute du gardien'. Je suis fier d'être Belge mais pourquoi souligner que c'est la faute du gardien au lieu de me féliciter ?", explique-t-il notamment en référence à son dernier but inscrit en Liga.

"Parfois, j'ai l'impression que si un autre joueur faisait la même chose, on parlerait de génie sans évoquer une éventuelle erreur du gardien. Mais quand il s'agit de Yannick Carrasco, on trouve toujours quelque chose à redire. Je suis toujours respectueux, bilingue français-néerlandais et pourtant je suis toujours critiqué. Je remarque qu'il y a des chouchous et des joueurs qui sont visés par les journalistes. J'y suis habitué maintenant et je ne pense pas que cela changera mais certaines déclarations dans les médias me donnent une mauvaise image."



On se souvient de propos similaires de Romelu Lukaku, il y a quelques années. Et il est effectivement difficile de nier que les deux hommes ont leur lot de détracteurs malgré des carrières exemplaires.