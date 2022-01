En quelques mois, l'Atletico est passé du paradis à l'enfer. Champions d'Espagne, les Colchoneros sont désormais quatrièmes à 14 points du Real Madrid après seulement 21 journées. Mais un homme n'est, lui, toujours pas descendu de son nuage: Yannick Carrasco.

Exceptionnel face à Valence le week-end dernier, l'ailier a offert une passe décisive et a été l'un des grands artisans de la remontada dans les arrêts de jeu. Ce dimanche, Marca consacrait même un article sur la saison du Diable rouge. "L'Atletico hallucine avec Carrasco", titre le journal. "Dans le vestiaire, les coéquipiers et le personnel d'encadrement ont été surpris par la deuxième mi-temps du Belge le week-end dernier", précise le journal. Pendant la rencontre, le flexible Carrasco a été baladé à toutes les sauces. D'abord en tant que milieu, puis latéral droit. Mais c'est évidemment sur son côté gauche qu'il a fait le plus de différences. "Jamais un footballeur n'a été aussi clair sur l'endroit où il aime jouer et sa performance montre clairement que c'est là qu'il est le meilleur. Contre Valence, avec Carrasco, la folie s'est déchaînée."



(...)