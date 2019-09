Partenaire de l’Union belge, l’enseigne devient “guichet” de vente de tickets

Carrefour et les Diables rouges, c’est un mariage réussi. Outre ses actions collectors (albums Panini et autres), le distributeur propose aussi régulièrement des goodies, maillots et autres produits à l’effigie de notre équipe nationale. Désormais, il sera aussi possible d’acheter ses places pour les rencontres des Diables et des Red Flames dans les hypermarchés du groupe et une sélection de Market à Bruxelles.

Concrètement, la loi belge sur le football n’autorise pas la vente directe de billets. C’est pour cela que Carrefour utilise un système de vouchers. Comme pour la vente de billets d’entrée pour les parcs d’attractions dans les magasins, le client trouvera des cartonnettes dans des présentoirs spécifiques dans la zone de caisses.

“Il y a 4 billets différents en vente : 1 pour les Red Flames (prix : 5€) et 3 pour les matches des Diables Rouges (prix : 25€, 55€ et 75€). Le client prend un ticket et le fait scanner à la caisse, puis il paye. Sur le ticket, le client peut identifier les zones du stade qui correspondent à la catégorie de prix choisie. La vente de tickets est limitée à 5 pièces par client pour les tickets des Diables Rouges, et à 10 pour les Red Flames, compte tenu de la promotion 1 + 1 gratuite. Le client trouvera un code unique sur son ticket de caisse. Avec ce code, il peut commander ses billets via le site web de la Fédération belge de football (belgianfootball.tickethour.be).”

Et ce n’est pas tout puisque Carrefour a décidé de gâter les fans des Diables en leur offrant des cadeaux. “Lors de l’achat d’un ou plusieurs tickets pour des matchs des Diables Rouges, le client reçoit un beau cadeau. Pour le premier match contre Saint-Marin, il s’agit d’un foulard foot exclusif, disponible en rouge et en jaune. Les clients qui achètent un ticket pour le match de notre équipe féminine en recevront un deuxième gratuitement pour chaque billet acheté (1 + 1).”