Timothy Castagne a ouvert son compteur but avec les Diables.

« J'ai directement pensé à ma famille et ma copine qui ont toujours été là pour moi. » Le poing serré, Timothy Castagne a fêté son premier but chez les Diables Rouges sur un coup de tête malicieux.

Une première qui fait office de cerise sur le gâteau après un match plein du latéral droit et qui confirme sa montée en puissance dans le groupe belge.

« Dès qu'on devient plus efficace, ça ouvre beaucoup de portes. J'ai mis un assist face à la Russie et un but ici. J'aurais pu encore faire mieux si Romelu n'avait pas loupé son occasion devant le but (rires) mais je vais me contenter de ce que j'ai fait ces trois derniers matches. »

Sa titularisation était la grande surprise de Roberto Martinez. Tout le monde attendait Thomas Meunier et Castagne l'a parfaitement remplacé.

« Thomas a eu quelques blessures et n'est pas à 100 %. J'ai connu une bonne deuxième partie de saison et le coach a davantage regardé la forme du moment avant de faire ses choix. Ça motive tout le monde à faire de son mieux en club pour recevoir sa chance en équipe nationale. »

Durant la semaine, il avait senti qu'il aurait sa chance face au Kazakhstan. « Ses assistants et lui ont discuté avec moi. Ils m'ont expliqué ce qu'ils attendaient de ma part durant le match donc je me suis dit que je débuterais peut-être. »

Il a commencé le match à 100 à l'heure avant de toucher moins de ballons. « On a joué plus à gauche après la pause car Dries (Mertens) dézonait davantage sur le flanc d'Eden (Hazard). Le début de match était vraiment convaincant avec beaucoup de mouvements et des combinaisons. On a parfois un peu trop forcé ensuite mais le jeu s'est surtout calmé. Nous avons davantage gardé le ballon sans prendre de risque. On devra en faire de même face à l'Écosse pour assurer le 12 sur 12. »